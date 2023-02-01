إخماد حريق في مستودع بالدمام ولا إصابات

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أعلنت قوات المديرية العامة للدفاع المدني في الدمام إخماد حريق في مستودع بحي المحمدية، ولا إصابات.

ونشر حساب الدفاع المدني على تويتر لقطات تبين جهود رجاله في مباشرة الحادث والسيطرة عليه.

حادث آخر

في وقت سابق، لقي سبعة أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال، وأصيب شخص آخر، وذلك إثر حريق شب في منزلهم، في أحد الأحياء بمحافظة القريات.

إخماد الحريق

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي، أن الدوريات الأمنية بمحافظة القريات تلقت بلاغًا لعمليات الدفاع المدني؛ يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات.

وعلى الفور تم تحريك الفِرَق اللازمة للموقع؛ حيث تم اقتحام المنزل وإخماد الحريق، وتم العثور على أربع حالات حرجة ونقلوا للمستشفى، ثم توفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور أيضًا على ثلاثة أطفال متوفين في إحدى الغرف وجثة رابعة لرجل.