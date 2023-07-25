إخماد غالبية حرائق الغابات في الجزائر

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أعلنت الجزائر، إخماد غالبية الحرائق التي تجتاح غابات عدد من محافظات شمال البلاد.

وأوضحت “الداخلية الجزائرية” في بيان لها، اليوم، أن وحدات الدفاع المدني المدعومة بقوات الجيش الجزائري، استعانت بطائرات الإطفاء بعد تحسن الظروف المناخية وانخفاض سرعة الرياح ودرجات الحرارة.

وأضاف البيان أن عمليات الإطفاء تتواصل حاليّاً على مستوى 13 موقع اندلع فيه الحريق في سبع محافظات من أصل 11.

وكانت “الداخلية الجزائرية” قد أعلنَت ارتفاعَ حصيلة وفيات الحرائق إلى 34 شخصاً، من بينهم 10 عسكريين، إضافة إلى العشرات من الجرحى، فيما تم إجلاء 1500 شخص من المناطق التي حاصرتها النيران.