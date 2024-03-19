“إخوانكم” تقيم ورشة عمل لتفعيل التأخي لمجهولي الأبوين

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نظمت جمعية إخوانكم لتمكين الأيتام بجدة ورشة عمل بعنوان (كيف نفعّل برنامج التآخي‬) وذلك بحضور عدد من أعضاء الجمعية والمثقفين والاعلاميين والداعمين.

‏من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين بن سعيد بحري أن الورشة التي شارك فيها عدد من المختصين والمستفيدين من ( برنامج التآخي ) تناولت عدة محاور لتفعيل البرنامج ومن أبرزها كيف يتعامل المتآخي الاخ الاكبر مع أخيه الأصغر ( اليتيم ) ، حيث يهدف هذا البرنامج إلى التآخي بين يتيم من فئة فاقدي الرعاية الأبوية( مجهول الأبوين ) ورجل ناجح ، أو يتيمة وسيدة ناجحة لتحقيق الإشباع العاطفي وتوجيه الأيتام وتمكينهم.

وبين بحري أن برنامج التآخي هو أحد برامج الجمعية الرئيسية بالإضافة إلى عدد من البرامج التي تهدف لتمكين هذه الفئة الغالية على نفوسنا ودمجها في المجتمع وتذليل كافة العقبات الاجتماعية التي تواجهها ، وأهم هذه البرامج هي :تمكين مستدام ، واثق ، ابتعاث ، المهارات الحياتية ، وفرحة يتيم.

وفي مستعرض الورشة شرح المهندس بحري تجربته مع التآخي ، وكذلك استعرضت المستشارة : فاتن اليافي تجربتها مع التآخي وأثرها على المتآخين.

واختتم اللقاء بتكريم المستشارة اليافي تقديراً لجهودها ، كما حصل المتآخين في البرنامج على شهادات شكر وتقدير.

وفي السياق نفسه شكر الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور صلاح محمد الشيخ سعادة رئيس المجلس على استضافته لهذه الورشة بديوانية منزله ، فيما بيّن أن عدد المستهدفين من البرنامج لهذا العام بلغ (١٢٠) مستفيداً ، وأن إدارة خدمات المستفيدين ، والمتخصصين في الجانب الاجتماعي والنفسيى ، هم المسؤلون عن التنسيق بين الأخ المتآخي الاكبر وأخيه الأصغر ( اليتيم ) والاخت الكبري واليتيمة ، والإشراف والمتابعة للبرناج مدة لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر ، حتى يتمكن المتآخي من تفعيل كل محاور البرنامج وآلياته.

الجدير بالذكر أن (إخوانكم ) هي جمعية خيرية تسعى إلى تمكين الأيتام فاقدي رعاية الوالدين وتتبع للمركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم (1997) وبإشراف فني من مركز التنمية الاجتماعية بجدة.