إدارة الأرصاد الجوية في تايوان تحذر من الهزات الارتدادية بعد الزلزال

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حذرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان من احتمال وقوع هزات ارتدادية ، تتراوح شدتها ما بين 5ر6 و7 درجات، خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأظهرت بيانات إدارة الأرصاد الجوية أنه تم تسجيل 58 هزة ارتدادية، حتى الساعة 12 ظهرا، تسعة منها تراوحت شدتها ما بين 5 و6 درجات، بينما تجاوزت اثنتان ست درجات، في الساعة الثامنة و11 دقيقة والعاشرة و14 دقيقة صباحا، حسب صحيفة “تايبيه تايمز” اليوم الأربعاء.

وأعلنت حكومة مقاطعة “هوالين” أنه سيتم تعليق الدراسة في المدارس، اليوم الأربعاء، بعد الزلزال.

وكان 4 أشخاص على الأقل، قد لقوا حتفهم وأصيب حوالي 60 آخرين نتيجة الزلزال الشديد قبالة سواحل تايوان.

جاء هذا وفقا لما أكدته هيئة الإطفاء الوطنية في الجزيرة اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى ذلك، تضررت العديد من المباني بشدة.

وهز زلزال بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر تايوان، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، مما أدى إلى تشكل أمواج تسونامي صغيرة وصلت إلى بعض الجزر في جنوب غرب اليابان.

ووقع الزلزال الساعة 0758 صباحا بالتوقيت المحلي (2358 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) على عمق 5ر15 كيلومتر. وقالت إدارة الأرصاد إن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب شرق هوالين في شرق تايوان.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 4ر7 درجة.