إدارة الإرشاد الزراعي بنجران تنفذ ورش ومحاضرات لدعم المزارعين في مهرجان الحمضيات

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تعمل إدارة الإرشاد الزراعي في فرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بمنطقة نجران على نشر مفهوم الزراعة الحديثة الداعمة للإنتاج العضوي للحفاظ على سلامة الفرد والبيئة من خلال ركم الإرشار الزراعي بمهرجان الحمضيات بنجران.

والتقت واس خلال جولتها في المهرجان بالمشرف على ركن الإرشاد الزراعي سالم بن كديسي آل منيف ، أوضح خلاله دور إدارة الارشاد الزراعي في توجيه المزارعين وإرشادهم لأفضل السبل في تحسين منتجاتهم الزراعية ، وحثهم للتوجه للزراعة العضوية الخالية من الأسمدة والمبيدات الكيماوية ، للإسهام في الأمن الغذائي ، وفقاً لمستهدفات المملكة 2030، من خلال توزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية ، وتنفيذ ورش عمل ومحاضرات إرشادية ميدانية للمزارعين ومسوقي المنتجات الزراعية، وعمل جولات رقابية للتأكد من تقيد المزارعين العضويين بالزراعة العضوية السليمة ، ومتابعة وإرشاد وتشجيع المزارعين تحت التحول العضوي ، ودعمهم من خلال الزيارات الميدانية الإرشادية.

وأشار آل منيف إلى إمكانية تحميل تطبيق “مرشدك الزراعي” للأجهزة الذكية التي تمكن المزارعين والمهتمين بالتواصل مع الخبراء والمختصين في جميع مجالات الزراعة ، وعرض مشاكلهم ، سواء بالاتصال المرئي ، او بالرسائل النصية ، والحصول على الإرشادات المناسبة بكل يسر وسهولة.