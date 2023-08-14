إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقـة القصيـم تقبض على شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقـة القصيـم علـى مواطن، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته هواتف متنقلة، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.