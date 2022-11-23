إدارة السقيا بالمسجد النبوي توزع أكثر من 2.265.128 عبوة ماء زمزم خلال الربع الأول من هذا العام

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وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا، خلال الربع الأول لعام 1444هـ، أكثر من 15 ألف طن من المياه الواردة عبر الصهاريج وسط اهتمام بالغ لاختبار نقاط التعبئة، وأخذ عينات عشوائية للتأكد من سلامة المياه في مختبر الوكالة؛ حيث بلغ عدد العينات ما يقارب 4470 عينة.

وبلغت كمية الماء المستهلكة خلال الربع الأول لعام 1444هـ وفق إحصائية أصدرتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 13128 طنًا، فيما بلغ عدد الحافظات المعبأة 494508 حافظة، إضافة إلى توزيع أكثر من 2.265.128 عبوة ماء زمزم.

وتقوم إدارة السقيا بتهيئة كافة الأدوات والعناية بنظافتها وتجهيزها في عموم الأماكن، ومتابعة ما يخص تعبئة الحافظات بماء زمزم المبرد وغير المبرد،وأماكن توزيعها ونظافتها ونظافة مواقعها والإشراف على نظافة العربات المخصصة لنقل حافظات زمزم.