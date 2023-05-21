إدارة العمل التطوعي تحقق انجازاً قياسياً في العمل التطوعي بحصد أكثر من 80 ألف متطوع ومتطوعة

المناطق_جدة

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للعمل التطوعي على دعم وتشجيع العمل التطوعي بتوفير فرص تطوعية متاح التسجيل بها إلكترونيًا عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ والتي تسهم في الربط بين المتطوعين والجهات بسهولة وموثوقية عالية؛ حيث سجلت مؤخراً مشاركة 8733 متطوعًا ومتطوعة في 646 فرصة تطوعية مع 300 جهة، قدم خلالها المتطوعون جهودهم على مدار 79924 ساعة تطوعية؛ في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي.

وتم تحقيق إنجازًا قياسياً في العمل التطوعي في مختلف أنحاء المملكة، حيث حصدت 84480 متطوعًا ومتطوعة؛ خلال شهر رمضان الماضي في 29719 فرصة تطوعية؛ بإجمالي 3431074 ساعة تطوعية، إلى جانب مشاركة 1767 جهة في طرح وتفعيل هذه الفرص التطوعية.

من جانبها أكدت مدير الإدارة العامة للعمل التطوعي مشاعل آل مبارك؛ فاعلية نجاح مثل هذه المبادرات ذات الانعكاسات الإيجابية على نهج العمل التوعي وتعميقه لدى شرائح المجتمع؛ مثمنة دور مختلف الجهات المشاركة في هذا الإنجاز والعطاء اللامحدود النابع من مشاعر المواطنة والانتماء لهذا الوطن العظيم.

ونوهت بدور الوزارة في ترسيخ العمل التطوعي واهميته في تحسين جودة حياة المجتمع ودعم المبادرات الإنسانية، وتحفيز الأفراد المتطوعين على تطوير مهاراتهم وخبراتهم وتحسين صحتهم النفسية والاجتماعية، وإعداد مجتمع تكافلي مترابط؛ تتسم شرائحه بحب الخير وبذل المعروف بكافة صوره وأشكاله.