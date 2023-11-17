إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء تنظم ملتقى الجمعيات الدعوية بالمحافظة

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نظمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء أمس, ملتقى الجمعيات الدعوية في محافظة الأحساء، بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وألقى معاليه خلال الملتقى كلمة قدم فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تحظى به الوزارة وقطاعاتها المختلفة من دعم كبير ومؤازرة لكل عمل يحقق منفعة ومصلحة للمواطنين التي من ضمنها الجمعيات الدعوية لما لها من دور كبير في تعزيز العمل الخيري في المجتمع.

وأشاد معاليه بمن يعملون في العمل الدعوي, مبيناً أنهم أثروا هذا العمل من خلال نشر العلم الشرعي الصحيح، والدعوة بالموعظة الحسنة, مشدداً على أهمية استشعار الأمانة والإخلاص في العمل من قِبل العاملين في الجمعيات.

ونوه بما شاهده من خلال العرض المرئي لأنشطة الجمعيات، مبيناً أن هذا العمل يُعد من أهم الأعمال الخيرية التي ينبغي على الجميع أن يعمل بها.

وفي ختام الملتقى جرى تقديم درع نماء وانتماء من كافة الجمعيات الدعوية في محافظة الأحساء لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.