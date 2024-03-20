إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءاً عن التوسع في الاستثمار بالتعليم

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نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في مكتب التعليم الخاص، لقاء مستثمري التعليم الخاص بعنوان: “التوسع في الاستثمار التعليمي بمنطقة الجوف”.

وقال المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني أن رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني تؤكد على أهمية التوازن في التنمية على مستوى المملكة.

مشيراً إلى أن القطاع الخاص مكملًا للقطاع العام، ويعملان لخدمة الوطن والمواطن، وأن الدولة تسير في خطى ثابته وتستفيد من أفضل التجارب الموجودة في العالم.

من جانبه، قال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني أن الإدارة تسعى سويًّا مع المجتمع والمستثمرين وملّاك المدارس الأهلية القائمة على تحقيق جزء من رؤية المملكة 2030 وهي التوسع في الاستثمار التعليمي برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله”، لافتاً إلى جهود سمو أمير المنطقة لاستقطاب المستثمرين على مستوى المملكة في جميع المجالات.

وأضاف: “لعلنا نركز على الاستثمار التعليمي وخاصة في رياض الأطفال، حيث أن هناك جملة من القرارات التي اتخذها معالي وزير التعليم بأن يسهل الاستثمار التعليمي وفي مقدمتها الاهتمام بتعليم رياض الأطفال”.

وفي محاور اللقاء، قالت مدير مكتب التعليم الخاص عفاف بنت عبدالكريم الدغيفق، “لم يكن اختيار اسم عنوان هذا اللقاء عشوائيًا بل جاء من ما لمسناه من توجهات سامية من القيادة الرشيدة حفظها الله، وتشجيعهم لقطاع التعليم الخاص، وتنفيذًا منا لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لتطبيع التعليم ومتطلباتها وأيضا التعزيز المستمر للقيادة والحوكمة في جهود قطاع التعليم وتجويده والتوسع به”.

وقدمت رئيس قسم رياض الأطفال هادية بنت منصور الخالدي ورقة بعنوان “رياض الأطفال فرصة استثمارية واعدة”، واستعرض رئيس قسم الموهوبين حسن بن محيسن القحص فرص دعم ورعاية الطلبة الموهوبين بالمدارس الأهلية والعالمية، فيما ألقت رئيس قسم ذوي الإعاقة رولا بنت عبدالرحمن الدغمي الضوء على التحديات التي تواجه طلاب ذوي الإعاقة وإيجاد الحلول للاستثمار الأفضل، بعدها قدم مدير إدارة الاستثمار والشراكات سلطان بن محمد الجهني ورقة عمل بعنوان “الفرص الاستثمارية وآلية التقديم عليها”، وقدم مشرف مكتب التعليم الخاص أحمد بن عبدالهادي الزيد مقترحات تطويرية لدعم التوسع في الاستثمار التعليمي بمنطقة الجوف.

وفي ختام اللقاء، استعرض مشرف مكتب التعليم الخاص عبدالرحمن بن عبدالعزيز العنزي توصيات اللقاء، كما كرم المدير العام للتعليم المشاركين في اللقاء.