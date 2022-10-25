إدارة “تعليم الجوف” تنظم محاضرة عن السلامة المرورية

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نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلةً بإدارتي النشاط الطلابي بنين و بنات محاضرة حوارية عن “دور التعليم في تحقيق السلامة المرورية”.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الإدارة مستمرة في تنفيذ برنامج السلامة المرورية في المدارس بمختلف المراحل التعليمية؛ وذلك وفق الإطار التنظيمي لتعزيز السلامة المرورية في التعليم.

واعتبر الغامدي أن تعزيز قيم السلامة المرورية في نفوس الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي و منسوبيها مهم جداً حفاظاً على الأرواح والممتلكات والمساهمة في نشر الوعي لتحقيق الهدف الرئيسي في سلامة الأرواح.

ونفذ المحاضرات مختصين من شركة المستشارون للأعمال والتنمية بحضور عدد من طلاب وطالبات المدارس ومنسوبي ومنسوبات التعليم، والقاها صالح بن عبدالله الغامدي للبنين على مسرح إدارة التعليم، و زينب بنت حمزة مغربي للبنات على مسرح الإدارات النسائية.