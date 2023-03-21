إدارة مساجد محافظة الوجه تجهز 122 جامعاً و مسجداً

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أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه تجهيزاتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

واشتملت التجهيزات على نظافة وتعقيم المساجد والجوامع بالمحافظة والقرى التابعة لها وصيانة الإنارة الداخلية والخارجية وصيانة المكيفات.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة بالإنابة عبدالرحمن محمد الوابصي أنه جرى تهيئة ١٢٢ مسجداً وجامعاً في محافظة الوجه والقرى التابعة لها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان، منوهاً بدور المتطوعين في إنجاز أعمال التهيئة للمساجد والجوامع.