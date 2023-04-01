إدارة مشروع مدينة نيوم تعلن عن وظائف شاغرة

المناطق_متابعات
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير اقتصاديات.
- مساعد استراتيجي أول.
- رئيس مكتب البيانات.
- مدير تطوير النظام البيئي.
- مدير اعمال.
- مهندس مدني أول.
- مهندس مدني.
- رئيس تطوير اعمال.
- معلم مدرسة ابتدائية.
- مدير المدرسة.
- مدير تطوير الاعمال الإنتاج.
- أخصائي تصميم هندسة معمارية وتخطيط حضري.
- مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- مدير بيئ أول.
- مدير استدامة أول.
- أخصائي تسويق.
- مدير تكنولوجيا تشغيلية.
- أخصائي أول مشاريع الهيدروجين.
- مدير الخدمات اللوجستية والموقع.
- مدير الأحداث.
- مشرف التوثيق.
- أخصائي عمليات صحية.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).