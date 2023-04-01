إدارة مشروع مدينة نيوم تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: