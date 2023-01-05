إدارة مشروع مدينة نيوم تٌعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.

وظائف شاغرة في إدارة مشروع مدينة نيوم

_أخصائي النمذجة

_مركز الابتكار المحترف

_محترف الشراكات والتسويق

_رئيس النقل بالشاحنات

_اخصائي شحن البضائع

_مهندس تخطيط رئيسي / رئيسي

_مهندس معماري- تخطيط حضري

_مدير التقييم البيئي – البحرية

_مدير التقييم البيئي – الخط

_مدير مشروع منصة العملاء

_مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (IC)

_مدير ارتباط المحتوى

_مدير مشروع منصة العملاء

_مهندس تسليم أصول متخرج

_مهندس تسليم أصول متخرج

_مدير عقد الحساب الرئيسي

_ أخصائي التنوع البيولوجي والعيش

_أخصائي تنفيذ الاستدامة

_أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه

_مدير أول – عمليات الطاقة

_مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه

_منسق المشاريع

_مساعد تنفيذي (ثانوي)

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

1_رابط التقديم : (اضغط هنا)

2_رابط التقديم عن طريق لينكد (اضغط هنا)

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