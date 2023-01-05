إدارة مشروع مدينة نيوم تٌعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.
وظائف شاغرة في إدارة مشروع مدينة نيوم
_أخصائي النمذجة
_مركز الابتكار المحترف
_محترف الشراكات والتسويق
_رئيس النقل بالشاحنات
_اخصائي شحن البضائع
_مهندس تخطيط رئيسي / رئيسي
_مهندس معماري- تخطيط حضري
_مدير التقييم البيئي – البحرية
_مدير التقييم البيئي – الخط
_مدير مشروع منصة العملاء
_مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (IC)
_مدير ارتباط المحتوى
_مدير مشروع منصة العملاء
_مهندس تسليم أصول متخرج
_مهندس تسليم أصول متخرج
_مدير عقد الحساب الرئيسي
_ أخصائي التنوع البيولوجي والعيش
_أخصائي تنفيذ الاستدامة
_أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
_مدير أول – عمليات الطاقة
_مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه
_منسق المشاريع
_مساعد تنفيذي (ثانوي)
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
1_رابط التقديم : (اضغط هنا)
2_رابط التقديم عن طريق لينكد (اضغط هنا)