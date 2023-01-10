إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023

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رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بواقع 50 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة.

وفي توقعاتها الشهرية تقول الإدارة إن الطلب العالمي على النفط في عام 2024 سيصل إلى 102.20 مليون برميل يوميا، مرتفعا بواقع 1.72 مليون برميل يوميا عن 2023.

وبحسب ما جاء في “رويترز” رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام واستهلاك المنتجات البترولية لهذا العام، متوقعة نموا أكبر في 2024.

وتوقعت الإدارة ارتفاع إنتاج النفط الخام 550 ألف برميل يوميا إلى 12.41 مليون برميل يوميا في 2023، مقارنة مع التقدير السابق للإدارة بارتفاع بواقع 470 ألف برميل يوميا.

وقالت الإدارة إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام 400 ألف برميل يوميا إلى 12.81 مليون برميل يوميا في 2024.

ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الوقود بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 20.44 مليون برميل يوميا في 2023، وأن يزيد 190 ألف برميل يوميا أخرى إلى 20.63 مليون برميل يوميا في 2024.