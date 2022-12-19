إدراج وبدء تداول أسهم “كابلات الرياض” في السوق السعودية اليوم

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يشهد اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض في السوق السعودية الرئيسية، ضمن قطاع السلع الرأسمالية برمز تداول 4142 وبالرمز الدولي SA15LGLI0N19، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وكانت “تداول السعودية”، قالت في وقت سابق إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.