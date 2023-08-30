إذاعة القرآن الكريم تخصص إستديو لنقل وقائع مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

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تواصل إذاعة القرآن الكريم نقل فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة الأربعين التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام بنقل مباشر يومياً من خلال تخصيصها إستديو خاص للمسابقة الدولية في مقر المسابقة بمكة المكرمة من خلال البث المباشر.

وأشار مدير الإذاعة عبدالرحمن محمد الشايع إلى تجهيز (إستديو) متكامل في مقر انعقاد المسابقة في مكة المكرمة لنقل وقائع المسابقة الدولية,كما كلفت فريقاً إعلامياً متكاملاً للقيام بهذه الحدث العالمي, لافتاً إلى أن الإذاعة تقوم باستمرار ببث رسالة يومية عن المسابقة،إلى جانب رصد القصص الإنسانية لرحلة المتسابقين وفرحتهم بالوصول إلى المملكة وتمثيل بلدانهم في هذا المحفل الكبير،كما تم توظيف البرامج الأخرى من خلال إستديو المسابقة لمواكبة جميع فعاليات المسابقة حيث تم إجراء العديد من اللقاءات مع المتسابقين والمرافقين.