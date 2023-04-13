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إذا أردت أن أحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان متى أبدأ؟.. الشيخ عبد السلام السليمان يُجيب (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل 2023 - 1:34 مساءً

أجاب الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، إذا أردت أن أحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان متى أبدأ؟.

وقال الشيخ السليمان، خلال ظهوره في برنامج فتاوى، المُذاع على قناة السعودية: “بداية إحياء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، من بعد صلاة العشاء، فيما يتعلق بالقيام”.

وأضاف: “لو أن مسافرًا جمع ما بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، فيبدأ صلاة القيام من بعد أن صلى العشاء ولو كان ذلك في وقت صلاة المغرب”.

وأكمل: “على المسلم أن يبدأ من بعد غياب الشمس في كل ليلة من هذه الليالي الـــعشر، ويمارس شعائره الدينية من أدعية وأذكار، ويجتهد لأن المقصود من ذلك كله الاستفادة من هذه الأيام، لأن بها ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل 2023 - 1:34 مساءً
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