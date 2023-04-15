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إذا أردت أن أحيي ليلة 27 من رمضان فمتى أبدأ؟… عضو هيئة كبار العلماء يُجيب (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 6:45 مساءً

رد الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال يقول: إذا أردت أن أحيي ليلة 27 من رمضان.. فمتى أبدأ؟.

وقال السليمان خلال ظهوره في برنامج فتاوى، المُذاع على قناة السعودية: “عليك أن تحيي جميع ما بقي من الشهر، والاحياء يكون بالصلاة من بعد صلاة العشاء، والنبي قال من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبة”.

وأضاف: “يجب أن يكثر من الدعاء ويدعو الله ويلح بالدعاء وقال النبي لا يرد القدر إلا الدعاء، وقال النبي أن من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولكن هذا لا يعني أنه لا يقوم باقي الليل”.

وأكمل: “النبي كان يفتتح بالبقرة وآل عمران والنساء، وكان هذا في غير رمضان، وكان اجتهاده أكثر وأكثر في العشر الأواخر من رمضان”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 6:45 مساءً
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