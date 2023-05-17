إذا أقبلت على جماعة في المسجد وهم في حالة ركوع هل أدخل معهم بعد تكبيرة الإحرام؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح (فيديو)

قال الشيخ عبدالسلام السليمان خلال حديثه في برنامج فتاوى الذي يتم عرضه على قناة السعودية إن المأموم تابع للأمام في جميع الحالات، فإذا دخل شخص المسجد ووجد الإمام راكعا فيجب اتباعه في حالته التي عليها.

وأضاف أنه قبل أن يدخل المأموم مع الإمام في الركوع يجب عليه أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف لأنها ركن من أركان الصلاة فوجب تأديتها قائما، موضحا أن تكبيرة الانتقال لا تجزئ عن تكبيرة الإحرام.

وأوضح أن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الانتقال، بمعنى أنه إذا دخل إنسان في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع مع الإمام فصلاته صحيحة، مبينا أن في هذه الحالة تسقط عن المأموم قراءة الفاتحة، وكذلك دعاء الاستفتاح.

وذكر أن أبوبكر الثقفي عندما دخل المسجد والنبي راكعا فركع دون الصف خلفه، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال له “زادك الله حرصا ولا تعد”، ولم يأمره بإعادة الركعة.