إذا تطلقت المرأة طلقة واحدة وخرجت من منزل زوجها.. هل تجب لها النفقة؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يوضح

أكد الشيخ “عبد السلام السليمان” عضو هيئة كبار العلماء، أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها أو يخرج الزوج زوجته من بيته إذا طلقها طلقة واحة أو اثنتين، لقوله تعالى “لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة”.

وأوضح أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بدون إذنه سقط عنه في هذه الحالة نفقتها، لأنها أصبحت ناشز.