إذا شممت رائحة الخيار .. احترس أفعى سامة في منزلك

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إذا شممت رائحة خيار في منزلك في الوقت الذي لا يقوم فيه أحد بطبخه أو أكله، فعليك الاحتراس لأن هذا قد يعني أن هناك أفعى سامة في منزلك.

وذكر موقع “بوبي بونز” أنه “قد يكون هناك حيوان قاتل يزحف بمنزلك”، كالأفاعي الجرسية السامة، على سبيل المثال، في حال انتشرت رائحة الخيار.

ويعود السبب وراء هذه الرائحة، إلى الغدد الموجودة في قاعدة ذيل الثعبان، ومن الممكن أن تشتد الرائحة إذا اختلطت مع فضلاته.

وعندما يخاف الثعبان، يطلق الرائحة الشبيهة بالخيار، كآلية دفاع. ويمكن أن تحتوي أوكار الأفاعي السامة أيضا على تلك الرائحة، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

وشدد الموقع على أهمية الاتصال بخبراء التعامل مع الحيوانات والزواحف لتخليصك منها، في حال تأكدت من وجودها في المنزل، وعدم الاقتراب منها بنفسك.