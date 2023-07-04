إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ولم تنتهي العدة هل يستطيع إرجاعها وما طريقة ذلك؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح

قال الشيخ “عبدالله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء، إن المطلقة طلاقا رجعيا، تعامل معاملة الزوجة الطبيعية للرجل، فلها الحق في أن تتهيأ لزوجها، وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أن الرجعة تكون باللفظ أو بالفعل، كأن يقول لها راجعتك، أو أن يحدثها بما يحدث الرجل زوجته، أو حتى يقوم بجماعها بنية الرجعة، وليس بنية أخرى.

وأكد أن المطلقة طلاقا رجعيا عدتها ثلاث حيضات إذا كانت من ذوات الحيض، أما إذا كانت يائسة بسبب صغر سنها أو انقطاع دم الحيض عنها فعدتها في هذه الحالة ثلاثة أشهر.