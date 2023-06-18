إرشادات ضرورية للحد من التلوث داخل المنازل

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قدمت هيئة الصحة العامة “وقاية” عدة إرشادات ونصائح للوقاية والحد من التلوث داخل المنازل، ومنها تجنب استخدام المعطرات مع الحرص على ضمان التهوية الجيدة عند اللجوء لها.

وأوضحت الهيئة أنه يجب التهوية بفتح النوافذ أو مروحة الشفط وتجفيف الأسطح الرطبة لتجنب تكون العفن الذي ينتج غالباً؛ بسبب دورات المياه التي تكون من أكثر المناطق رطوبة في المنزل.

ولفتت إلى أن يجب الحذر من الأغبرة ووبر وشعر الحيوانات الأليفة خاصة أنه يمكن أن يتسبب انتشار وبر الشعر بأرجاء المنزل في الإصابة بنوبات الحساسية والربو، لذا يجب الاحتفاظ بها بعيداً عن مناطق النوم والاهتمام بالتنظيف المُستمر للمنزل بالمكنسة الكهربائية.