إرشادات لاستخدام “حشوات الثدي”

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء إرشادات حول استخدام “حشوات الثدي” التي تُصنف بأنها من الأجهزة الطبية التي تتم زراعتها جراحياً أسفل أنسجة الثدي لأسباب علاجية أو تجميلية.

وأوضحت الهيئة أن حشوات الثدي ليست مصممة للزراعة مدى الحياة وينبغي مراعاة الإرشادات في حال زراعتها، كما أنه ينبغي مراعاة الفترة المُقترحة لإزالتها أو استبدالها وفقاً للتوجيهات الطبية، مع ضرورة المتابعة الدورية حسب توجيهات الطبيب.

وأشارت إلى أهمية الاحتفاظ بمعلومات الحشوة المزروعة لتتم مراجعتها عند الحاجة، ومراجعة الطبيب عند الشعور بألم أو كتل أو تورم أو عدم تناسق مفاجئ في شكل الثدي، مع أهمية مناقشة الطبيب حول فوائد ومخاطر أنواع حشوات الثدي.