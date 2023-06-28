إرشادات لزيارة المرضى في العيد

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من الإرشادات للراغبين في زيارة المرضى المنومين بالمستشفيات للاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك، حيث يؤثر وجود العائلة والأصدقاء إلى جانب المريض في رحلته العلاجية إيجابياً على صحته النفسية والجسدية.

وأوصت المدينة الراغبين في زيارة المريض بمراعاة خصوصيته والاستئذان قبل الدخول، والتخفيف والتسريع من وقت الزيارة لمنحه مساحة أكبر من الراحة.

وشددت أيضاً على ضرورة التأكد من جاهزية المريض لاستقبال الزوار، حيث يوصى بالخروج عند دخول الطبيب لمعاينته حتى يتفرغ لعمل الفحوصات، مع ضرورة انتقاء الكلمات الإيجابية والمشجعة أثناء الزيارة.