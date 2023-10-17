إرشادات للوقاية من “بق الفراش”

وتتمثل أعراض الإصابة ببق الفراش، في علامات العض أو اللسع الواضحة على الوجه أو الرقبة أو الذراعين واليدين وأجزاء أخرى من الجسم أثناء النوم، وقد يستغرق ظهور هذه العلامات 14 يومًا لدى بعض الأشخاص، لذلك من المهم معرفة الأعراض الأخرى وتشمل آثار عضات أو لسعات، وتكون غالبًا في المناطق المكشوفة أثناء النوم مثل الوجه والرقبة والذراعين.

ومن الأعراض أيضًا ظهور بقع من الدم على “مفارش” السرير، وبقع صغيرة باللون البني على “مفارش” السرير أو الأثاث، وظهور منطقة منتفخة قليلاً وحمراء أو بنية، وقد تسبب حكة وتهيجًا، وتكون علامات العض أو اللسع عشوائية، أو قد تظهر بشكل مستقيم، وقد يحصل رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، مما ينتج عنه تورم مؤلم وشديد، لكن هذا من النادر حدوثه، وهناك بعض الأعراض الأخرى وتشمل: الأرق والقلق، وحدوث مشكلات جلدية قد تنشأ جراء الخدش القوي لمكان العضات أو اللسعات.

ولا تُشكل حشرات بق الفراش خطرًا صحيًّا كبيرًا، وتعد أفضل طريقة لعلاج العضة أو اللسعة هي تجنب خدش المنطقة المصابة، ووضع المستحضرات المطهرة أو وضع قطعة قماش باردة للمساعدة في تخفيف الحكة، وعدم خدش العضات أو اللسعات لتجنب الإصابة بالعدوى، ويمكن القضاء عليها من خلال رش المبيدات.

وتعرف بق الفراش بأنها حشرة طفيلية صغيرة مسطحة، تتغذى فقط على دم الأشخاص أو الحيوانات أثناء نومهم، ويتراوح طولها ما بين 1 إلى 7 ملم، وتختبئ أثناء النهار، في أماكن مثل: طبقات المراتب أو السرير، وكذلك داخل الشقوق.

ويتواجد هذا النوع من الحشرات في جميع أنحاء العالم، وتستطيع أن تعيش عدة أشهر دون تناول أي دماء، ولم يثبت أنها تنشر الأمراض، ولكن قد تكون مصدر إزعاج، وتسبب الحكة، مما يؤدي إلى حدوث خدوش، وهو ما يزيد من فرص العدوى الجلدية.