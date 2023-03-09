إرشادات للوقاية من تلوث الهواء الداخلي الناتج من الطهي والمنظفات المنزلية

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قّدمت هيئة الصحة العامة “وقاية” مجموعة من النصائح والإرشادات للوقاية من تلوث الهواء الداخلي خلال الطهي واستخدام المنظفات المنزلية، مشددةً على تجنّب الشواء داخل المنزل.

وأوصت الهيئة بالتأكد من التهوية الجيدة وتشغيل مروحة الشفط أثناء وبعد الطهي والاستمرار في تنظيفها وصيانتها، والحرص على تنظيف وصيانة الأفران باستمرار.

كما نصحت باستخدام الأفران المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، والأخذ بعين الاعتبار كفاءة الجهاز، مع الحرص على إغلاق جميع الأبواب لتقليل انتشار الملوثات إلى الغرف الأخرى أثناء الطهي.

وفي حالة استخدام المنظفات المنزلية، شددت “وقاية” على ضرورة استخدام مواد التنظيف الآمنة والحرص على اتباع إرشادات الاستخدام المدونة على العبوة، كما يُنصح بزيادة التهوية الجيدة وفتح النوافذ ولبس الكمامة والقفازات عند التعامل مع تلك المواد.