إسبانيا بالعلامة الكاملة بعد الفوز على ألبانيا

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حصدت إسبانيا بتشكيلة رديفة العلامة الكاملة في دور المجموعات بتحقيقها الفوز الثالث تواليا عندما تغلبت على البانيا 1-0 الاثنين في دوسلدورف في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس اوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، ورفعت اسبانيا رصيدها الى 9 نقاط مقابل نقطة واحدة لالبانيا.

وتلتقي اسبانيا في ثمن النهائي الاحد المقبل مع ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

وبعد ان ضمن منتخب بلاده التأهل وصدارة المجموعة، قام مدرب اسبانيا لويس دي لا فوينتي باجراء 10 تبديلات على تشكيلته الاساسية ولم يبق الا على مدافع النصر السعودي أيمريك لابورت.

اما ابرز المشاركين فكان مهاجم ريال مدريد خوسيلو وجناح لايبزيغ الالماني داني اولمو، في حين حمل خيسوس نافس شارة القائد بدلا من الفارو موراتا الذي جلس على دكة البدلاء.

وبات نافاس بعمر 38 عاما و216 يوما، اكبر لاعب يدافع عن منتخب اسبانيا في بطولة كبرى (كأس العالم وكأس اوروبا) متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الحارس السابق سانتياغو كانيساريس (36 عاما و248 يوما) في المباراة ضد السعودية في مونديال المانيا عام 2006، وذلك حسب وكالة “اوبتا” للاحصائيات.

في المقابل، غاب عن صفوف البانيا مهاجمها ميرليند داكو الذي اوقفه الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا) بعد أن قاد المشجعين في هتافات مهينة بمكبر الصوت عقب التعادل مع كرواتيا 2-2 في الجولة الثانية.

وكانت أولى الفرص إسبانية برأسية ميغيل ميرينو تصدى لها الحارس الالباني (10)، ثم تابع خوسيلو رأسية فوق العارضة (12).

وكانت الفرصة الثالثة ثابتة عندما مرر أولمو كرة امامية رائعة باتجاه توريس الذي تابعها بيسراه زاحفة بعيدا عن متناول الحارس الالباني ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (13).

واستمرت المحاولات الاسبانية ومرر اليكس غريمالدو كرة عرضية رائعة سددها توريس برأسه لكن فوق العارضة (40).

وانتظرت البانيا الدقيقة الاخيرة لكي تسدد للمرة الاولى باتجاه المرمى عندما اطلق كريستيان اصلاني كرة قوية من خارج المنطقة طار لها حارس ارسنال الانكليزي دافيد رايا وتصدى لها ببراعة.

وفي مطلع الشوط الثاني سدد خوسيلو كرة اكروباتية رائعة مرت بمحاذاة القائم (47).

ودانت السيطرة لابانيا بعد ذلك وتدخل رايا مرة جديدة للتصدي لكرة ارماندو برويا (64).