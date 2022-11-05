إسبانية تنجو من 12 ورماً سرطانياً

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في حالة نادرة في العالم، عانت امرأة إسبانية من 12 ورماً، خمسة منها خبيثة، قبل بلوغها 40 عاماً، وتغلبت عليها جميعاً. وهي حالة قد تساعد في تحسين التشخيص المبكر وتطوير علاجات جديدة للسرطان.

ويأمل العلماء أن تساعد حالة «مذهلة» لامرأة نجت من 12 ورماً في أعضاء مختلفة، في «علاج السرطان»، حسب «روسيا اليوم».

وتم تشخيص المريضة، التي لم يُذكر اسمها، بالإصابة بأول ورم لها عندما كانت طفلة، في الثانية من عمرها، بينما كان آخر تشخيص في عمر 28 عاماً، ولم يتمكن الأطباء والعلماء الذين عالجوها من شرح كيف أمكنها البقاء على قيد الحياة.

ويأمل فريق في المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان، أن تكون دراسة حالة المريضة «المذهلة» بمثابة «اختراق» وتمهيد الطريق للتشخيص المبكر للسرطان ما قد ينقذ الكثير من الأرواح. ووجد الفريق أن الجهاز المناعي للمرأة يولّد بشكل طبيعي استجابة قوية مضادة للالتهابات تحارب الأورام. ويقترحون أن فهم كيفية القيام بذلك يمكن أن يساعد في تحفيز جهاز المناعة لدى مرضى آخرين.