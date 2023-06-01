إسدال الستار على فعاليات مهرجان المانجو الأول بمنطقة الباحة

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أُسدل الستار أمس، على فعاليات مهرجان المانجو الأول بمنطقة الباحة, الذي أقيم بجوار السوق الشعبي بمحافظة المخواة, بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة, بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والفرق التطوعية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان شارك به أكثر من 24 عارضًا وأسرة منتجة, مشيرًا إلى أن مشاركة العارضين بالعديد من الأصناف تعود إلى ما تمتلكه المنطقة من وفرة في أشجار المانجو التي بلغت 25 ألف شجرة مانجو تنتج ما يقارب 20 طنًا سنويًا.

وشهد المهرجان إقبال كبير من الزائرين والمزارعين والمهتمين، كما أقيم ضمن برامج المهرجان العديد من ورش العمل الإرشادية والتوعوية, وأكثر من 20 فعالية ترفيهية بين مسابقات للأطفال والفرق الاستعراضية والأوبريت الغنائي, بالإضافة للأمسية الشعرية.

وفي ختام المهرجان جرى تكريم المزارعين، وجميع المساهمين في إنجاح المهرجان.