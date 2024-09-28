إسرائيل تعلن رسمياً مقتل حسن نصر الله والقيادي علي كركي ومسؤولين آخرين

وأشار أدرعي؛ إلى أن نصر الله “كان صاحب القرار الرئيس في التنظيم، وصاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار إستراتيجي اتخذه حزب الله، وفي بعض الأحيان عن قرارات تكتيكية أيضاً”.