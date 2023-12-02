إسرائيل تعلن قصف أهداف لحزب الله داخل لبنان والحزب يؤكد استهداف قوتين إسرائيليتين

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قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه استهدف بنى تحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية ومواقع تستخدمها الجماعة اللبنانية في شن الهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان إن الاستهداف جاء بعد الكشف عن عدد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه المنطقة الحدودية شمال إسرائيل.

وأضاف البيان “هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بقذائف المدفعية”.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم أنه استهدف قوتين عسكريتين إسرائيليتين في مستوطنة دوفيف على الحدود مع لبنان وحقق “إصابات مباشرة”.

وأوضح بحسابه على تليغرام أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية كانت داخل منزل في مستوطنة دوفيف وأصابوها بإصابات مباشرة، ثم استهدفوا قوة أخرى كانت في منزل بنفس المستوطنة “وأوقعوا بها إصابات مؤكدة”.

وأكد حزب الله أن العمليتين تم تنفيذهما “دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة… وفي إطار الرد ‏على قصف إسرائيل لمنزل في بلدة حولا يوم أمس”.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قالت إن مواطنين لبنانيين اثنين قتلا أمس الجمعة، في قصف إسرائيلي لمنزلهما ببلدة حولا في محافظة النبطية بجنوب لبنان.

وخلّفت عمليات تبادل إطلاق النار في لبنان أكثر من 110 قتلى، معظمهم مقاتلون من حزب الله وعدد من المدنيين، من بينهم ثلاثة صحافيين. وقُتل ستة جنود إسرائيليين وثلاثة مدنيين في إسرائيل في هجمات نفذت من لبنان، بحسب السلطات.