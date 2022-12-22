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إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 22 ديسمبر 2022 - 6:02 صباحًا
قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين

المناطق_واس

أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الليلة، خلال اقتحام واسعة لقوات الاحتلال الغاشم الإسرائيلي، استهدفت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح منها إصابة خطيرة، بالاضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال لأحياء في مدينة نابلس، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع .

وقال شهود عيان : إن مقاومين فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال المتوغلة في أحياء المدينة، كما اعتلى قناصة من جنود الاحتلال عدة بنايات سكنية، وسط إطلاق نار يسمع بين الحين والآخر.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 22 ديسمبر 2022 - 6:02 صباحًا
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