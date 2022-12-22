إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

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أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الليلة، خلال اقتحام واسعة لقوات الاحتلال الغاشم الإسرائيلي، استهدفت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح منها إصابة خطيرة، بالاضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال لأحياء في مدينة نابلس، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع .

وقال شهود عيان : إن مقاومين فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال المتوغلة في أحياء المدينة، كما اعتلى قناصة من جنود الاحتلال عدة بنايات سكنية، وسط إطلاق نار يسمع بين الحين والآخر.