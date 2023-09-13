إصابة اللاعب عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي

المناطق_الرياض

أعلن نادي الأهلي اليوم الأربعاء بأن الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب خط وسطه عبدالله عطيف أثبتت تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الأهلي .

وقال الأهلي عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) “أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبد الله عطيف تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى”.

وأضاف “وخضع اليوم لأولى جلسات العلاج الطبيعي تمهيدا لإجراء العملية الجراحية”.

ولم يكشف النادي عن مزيد من التفاصيل بشأن موعد الجراحة أو مدة غياب اللاعب البالغ عمره 31 عاما عن الملاعب.

وحصد الأهلي 12 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر. ويستضيف الأهلي منافسه التعاون يوم السبت المقبل.