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إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة العراقية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 4:14 صباحًا

أصيب ثلاثة أشخاص أمس جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة العراقية بغداد.
وقال مصدر أمني:” إن عبوة ناسفة وضعت بالقرب من محل تجاري في قضاء الطارمية انفجرت مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة”.
وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما بدأت قوة أمنية بعملية تمشيط في المنطقة.
في الوقت نفسه، شرعت القوات الأمنية المساندة في عمليات دهم وتفتيش في قضاء خانقين بمحافظة ديالي شمال شرق العراق لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 4:14 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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