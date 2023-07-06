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إصابة ثلاثة فلسطينيين في اعتداءات للاحتلال بالضفة الغربية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 6 يوليو 2023 - 11:31 مساءً
هدم منازل فلسطينية على أيدي قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

المناطق_واس

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم، في اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين، في رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، التي اقتحمت قرية قبيا برام الله، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، من بينهم طالبة في جامعة بيرزيت.
في السياق ذاته، أصيب مسن فلسطيني، في اعتداء قوات الاحتلال عليه في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب، بأعقاب البنادق، على مسن فلسطيني، في قرية برقين بنابلس، نقل على إثرها لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 6 يوليو 2023 - 11:31 مساءً
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