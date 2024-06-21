إصابة روبرتو باجيو أسطورة إيطاليا في رأسه خلال سطو على منزله

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أُصيب أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو في رأسه، خلال سطو على منزله نفذته عصابة مساء الخميس، أثناء مشاهدته وأسرته مباراة منتخب بلاده مع إسبانيا في بطولة أوروبا “يورو 2024”.

باجيو (57 عاماً) نجم سابق ليوفنتوس وميلان وبولونيا وإنتر ميلان وبريشيا، نال جائزة “الكرة الذهبية” لأفضل لاعب في أوروبا عام 1993.

وسطا نحو 5 مسلحين على فيلا اللاعب السابق، في ألتافيا فينشنتينا شمال شرقي إيطاليا. وعندما حاول المقاومة، ضُرب بعقب مسدس فأُصيب بجرح عميق في رأسه.

ثم حُبِس اللاعب وأسرته في غرفة لمدة 40 دقيقة، بينما تعرّض المنزل للنهب، إذ سرق اللصوص أموالاً وأغراضاً شخصية وساعات وأشياء ثمينة.

وبعد مغادرة اللصوص، تمكّن باجيو من كسر الباب والاتصال بالشرطة، قبل أن يُنقل إلى مستشفى، حيث عولج بغرز في رأسه.

واستمعت الشرطة إلى الأسرة لبدء التحقيق، وراجعت كاميرات المراقبة في المنزل.