إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين بالضفة الغربية

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أصيب العديد من الفلسطينيين اليوم، بجروح وحالات اختناق، في سلسلة اعتداءات للمستوطنين على عدة قرى وبلدات بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن عشرة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، في اعتداء مستوطنين عليهم خلال اقتحامهم بلدة جالود جنوب مدينة نابلس، والتي تخللها الاعتداء على منازل الفلسطينيين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي اقتحمت بالتزامن مع هذه الاعتداءات المناطق الشرقية من مدينة نابلس، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية، وأغلقوا عدة طرق في قرى جنين.

في ذات السياق، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين، بينهم أسير محرر، خلال اقتحامها لبلدات وقرى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.