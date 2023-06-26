إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين

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أصيب عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام و المُسيل للدموع.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت لاحق قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، مما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة حلحلول، وذلك بعد توقيفهما بالقرب من مستوطنة “كريات اربع” المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.