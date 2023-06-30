إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات للاحتلال بالضفة الغربية

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أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات انطلقت للتنديد بالاستيطان وجدار الفصل العنصري بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة سبعة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع لمسيرة كفر قدوم بقلقيلية، المناهضة للاستيطان.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، اعتدت قوات الاحتلال على قرى قريوت وبيتا وبيت دجن، وأطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين، مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.