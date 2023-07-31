إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله

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أصيب فلسطينيان بجروح، والعشرات بحالات اختناق اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة المغيّر، شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه نقل جريحين، برصاص قوات الاحتلال، في بلدة المغير، والعشرات بحالات اختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، كما أقدمت قوات الاحتلال، على تجريف حديقة البلدة، وتدميرها بالكامل.

وفي القدس المحتلة، جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.