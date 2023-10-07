إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

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أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية :” إن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال وشبان قرب مقبرة البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المواطنين، حيث أصيب شاب بالرصاص الحي، ووصفت إصابته بالمتوسطة، والعشرات بالاختناق”.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عربونة شمال شرق جنين.

وقالت مصادر محلية :” إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عربونة مما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها مواطنون بالاختناق، عقب استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع”.