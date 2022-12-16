إصابة قائد الشرطة البولندية في انفجار هدية تلقاها خلال زيارته لأوكرانيا

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أصيب قائد الشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك، ونقل إلى المستشفى إثر انفجار هدية تلقاها خلال زيارته لأوكرانيا.

وكان شيمشيك، قد تلقى الهدية من أحد رؤساء خدمات الطوارئ في أوكرانيا خلال زيارته لها يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.

وقالت وزارة الداخلية البولندية، اليوم الخميس، إن الانفجار وقع في مقر الشرطة بوارسو، وأُصيب القائد بجروح طفيفة، ولم يتضح على الفور طبيعة الهدية.

وأضافت الوزارة، أن موظفاً مدنياً في مقر الشرطة أُصيب أيضاً، لكنه لم يكن بحاجة إلى نقله للمستشفى، ولم يعلق جهاز الأمن الأوكراني على الحادث.

وذكرت وسائل إعلام بولندية، أن انفجاراً في مقر الشرطة أسفر عن إصابة شيمشيك وإلحاق أضرار بسقف المبنى، وطالبت بولندا من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات ذات صلة بما جرى.