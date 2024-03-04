إصابة نتنياهو وعدد كبير من موظفى مكتبه بالإنفلونزا الموسمية

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أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إصابة الأخير بأنفلونزا موسمية، وجاء هذا الإعلان على خلفية الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل حول حالته الصحية.

وقال المكتب في بيان اليوم: “نحن نرفض الأخبار الكاذبة الصريحة المتعلقة برئيس الوزراء نتنياهو”، مضيفا: “أصيب رئيس الوزراء نتنياهو بالأنفلونزا الموسمية التي أصابت عددا كبيرا من موظفي المكتب”.

وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى الأحد، بعدما أظهرت فحوص طبية إضافية خضع لها عدم وجود مشكلات، وذلك بعد دخوله المستشفى للاشتباه في إصابته بالجفاف.

ووفقاً لمكتب نتنياهو (73 عاماً)، فقد نُقل يوم السبت الماضي، إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير قرب مسكنه الخاص في مدينة قيسارية الساحلية، حيث ظل تحت الملاحظة طوال الليل.