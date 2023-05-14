إصابة نجم الفريق.. ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

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كشفت بعض التقارير الصحفية، حجم إصابة إدواردو كامافينجا لاعب فريق ريال مدريد، والذي تعرض لها بالأمس في مباراته ضد فريق خيتافي.

حقق ريال مدريد الانتصار ضد خيتافي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة إصابة إدواردو كامافينجا وخروجه من المباراة في الدقيقة 84، وشارك بدلا منه أودريزويلا.

وكشفت بعض التقارير، إن كامافينجا غادر ملعب برنابيو وهو متفائل بالمشاركة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويخضع لاعب وسط ريال مدريد للفحوصات الطبية، اليوم الأحد، من أجل الوقوف على حجم إصابته بشكل رسمي.

يذكر أن ريال مدريد يواجه فريق مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من دوري الأبطال، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل في إسبانيا.