إصابة نحو 200 متظاهر في اشتباكات عنيفة مع الشرطة غربي فرنسا

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أُصيب ما لا يقل عن 200 متظاهر في اشتباكات عنيفة مع الشرطة الفرنسية في إقليم دوس سيفر غربي البلاد، على خلفية التظاهر ضد بناء خزان للري لسد احتياجات التصنيع الزراعي.

وأطلقت الشرطة، وفقاً لشبكة “bfmtv” الفرنسية، قنابل الدخان اليدوية ومدافع المياه على المتظاهرين الذين احتشدوا بالآلاف في ساحة سانت سولين، ما أسفر عن إصابة نحو 40 منهم بجروح عميقة في الوجه والساقين.

وأعلنت الجهات الأمنية في الإقليم إصابة 28 عنصراً من “الدرك الوطني”؛ جرّاء الاشتباكات العنيفة، مشيرةً إلى إصابة صحفيين اثنين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقّي العلاج.