إصابة 11 شخصاً بانفجار على متن عبّارة في بورما

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أصيب 11 شخصاً على الأقل في انفجار على متن عبّارة، أمس، في رانغون، العاصمة الاقتصادية لبورما، وفقاً لمصدر أمني ووسائل إعلام محلية.

ووقع الانفجار قرابة الساعة السابعة مساء (12,30 ت غ) في عبّارة تقل ركّاباً عبر نهر يانغون الذي يروي المنطقة باتجاه بلدة دالا، حسبما أفاد مصدر أمني.

وأوضح المصدر أنّ 11 شخصا أصيبوا، في حين أفادت وسائل الإعلام المحلية عن إصابة 13 شخصاً.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام دماء وأنقاضاً متناثرة على أرضية خشبية.

ورداً على سؤال، لم يصدر المتحدث باسم المجلس العسكري أي تعليق.

وفي أكتوبر، انفجرت قنبلتان خارج سجن رانغون، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح 18 آخرين.

وفي يوليو، أدّى انفجار عبوة ناسفة قرب مركز تجاري في المدينة ذاتها، وهي الكبرى في بورما، إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.