إصابة 8 جنود في ضربة إسرائيلية على مشارف دمشق

المناطق_وكالات

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن ثمانية جنود أصيبوا جراء ضربة جوية إسرائيلية على مشارف دمشق في وقت متأخر من “الخميس”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر العسكري: ” شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.”

وقالت شبكة “السويداء 24” إن هناك حركة كثيفة لسيارات الإسعاف باتجاه الموقع المستهدف شرقي طريق دمشق السويداء، وهو بناء مدرسة أمن الدولة، وتشير المعلومات إلى أن قصفاً إسرائيلياً طاله بثلاثة صواريخ.