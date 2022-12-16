إصابة 8 ضباط أتراك في انفجار سيارة

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أصيب 8 ضباط أتراك في انفجار استهدف موكباً للشرطة في محافظة ديار بكر في جنوبي تركيا اليوم (الجمعة).

ونقلت الإذاعة والتلفزيون التركية عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قوله: إنه جرى نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى واعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن الانفجار وقع عن طريق السيارة المفخخة التي كانت متوقفة على جانب طريق ديار بكر – ماردين أثناء مرور سيارة مكافحة الشغب التابعة للشرطة.

من جانبها، أعلنت محافظة ديار بكر التركية تنفيذ عملية إرهابية بتفجير السيارة المتوقفة ونقل المصابين إلى المستشفيات.